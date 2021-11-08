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    Tam gaz facia! Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 8 yaralı

    Minibüs şoförü Murat Tekoğul, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ağaca çarparak durabildi. Korkunç kazada sürücü can verdi. 8 kişininse tedavisi sürüyor.

    Tam gaz facia!

    Trafik canavarı yine can aldı. Korkunç olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İddiaya göre Murat Tekoğul'un kullandığı, Bahçeköy ile Beşiktaş arasında yolcu taşıyan yolcu minibüsünün seyir halindeyken kapısı açıldı. Sürücü kapıyı kapatmak isterken, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıktı. Bir ağaca çarparak duran araçta can pazarı yaşandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları minibüsten çıkartarak ilk müdahalelerini yaptı. Ağır yaralanan minibüs şoförü Tekoğul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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    Haberler Güncel Tam gaz facia! Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 8 yaralı
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