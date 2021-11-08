Park halindeki İETT otobüsünü çalarak tur atan Ali Volkan Çamur hakkında flaş karar

Maltepe'de 8 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen olayda, özel halk otobüsü şoförü Cuma Ali Kaya, saat 21.30 sıralarında aracı Maltepe'deki peronlara park etti ve anahtarı da kendisinden sonra sefere çıkacak olan şoför arkadaşının söylediği yere bırakmıştı. Sabah vardiyasına gelen şoför, otobüsü yerinde göremeyince peron sorumlusuna haber vermişti. GPRS ve kamera kayıtlarını inceleyen görevliler, otobüsün çalındığını ve Taksim'de park halinde bulunduğunu görmüştü. Polise haber verilmesi üzerine ekipler, otobüsü, Ali Volkan Çamur'un çaldığını tespit etmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise şüpheli Çamur hakkında 'Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.