Duygusal, hüzünlü, 83. yıl dönümüne özel 10 Kasım kompozisyonları! Anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma kompozisyon örnekleri 2021!

10 Kasım 1938 tarihinde hayata gözlerini yuman, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk her sene saygı, sevgi ve rahmetle anılıyor. Atatürk'ün anısına 10 Kasım'da okullarda ve çeşitli kurumlarda anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu bağlamda 10 Kasım kompozisyon örnekleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bu önemli ve anlamlı gün hakkında 10 Kasım kompozisyon örneklerini haberimizde sizler için derledik. İşte, duygusal hüzünlü en güzel 10 Kasım kompozisyonları!
10 KASIM KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ
1- Her milletin bir kahramanı vardır. Bizim ülkemizin de kahramanı ve lideri Mustafa Kemaldir. Ülkemizin kurulmasında öncülük yapmakla kalmamış ayrıca ülkemizin bugünkü altyapısını da oluşturmuştur.
Ulu önder Mustafa Kemal paşa birçok yenilikle birlikte inkılaplar yapmış ve ülkemizin modern ülkeler seviyesine gelmesi için elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Mustafa kemal büyük bir lider olmasına rağmen her ölümlü gibi bu dünyadan güzel anılar ve birçok insanın kalbini kazanarak hakkın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye cumhuriyetinin kurulmasında büyük rol oynayan Mustafa Kemal paşa, 10 kasım 1938 tarihinde saat dokuzu beş geçe vefat etmiştir. O acı günden bu yana ülkemizde her sene 10 kasım da milletimiz yas tutmaktadır.
Her 10 kasımda atamızın vefatını hüzün ile anarız. Ayrıca bu günde ülkemizin kurulmasında öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ün benimsediği fikir ve düşünceleri de anarak onun kalplerden ve zihinlerden çıkmaması için gerekli olan her türlü organizasyonlar yapılır. Böylece ulu önder Atatürk'ün milletimiz için yaptıklarını her daim akıllarda kalmasını sağlamış olacağız. Atamızın bizler için yaptığı fedakarlığı sonsuza kadar onu anarak ödeyeceğiz.
2- Her ulusun tarihinde kahramanlar yatar. Bizim tarihimizdeki kahramanların başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Yine onun aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız bir gündeyiz. Bugün günlerden 10 Kasım saat dokuzu beş geçiyor. Ulu önder Atatürk yaşamı boyunca ulusu için çalışmış dünyada nadir liderlerden biridir. Ömrü yettiğince bize kazandırdığı devrimlerle ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Atatürk' ü önce tanımalı ardından yurdumuz ve Türk ulusu için yaptıklarını anlamalı ve anlatmalıyız. Atatürk çok çalıştı ve yorularak aramızdan ayrıldı. Ancak bizler onun birer evlatları olarak izini sürdürmeliyiz. Cumhuriyeti sonsuza ayakta tutmak için çaba göstermeliyiz.
Atatürk, padişahın yanlışları nedeniyle yıkılan ve işgalci devletler tarafından bölünmeye hazırlanan yurdumuzun kurtarıcısıdır. Yüce Atatürk' ün düşüncelerinden faydalanarak varlığımızı sürdürmeliyiz. Atatürk Cumhuriyet kurulmasından itibaren tüm alanlarda en iyiyi hedefledi. Örneğin; çiftçilik sektörüne katkı sağlamak amacıyla traktör kullandı, yazı tahtasının başına geçip başöğretmenlik yaptı. Bu özverili hizmet aşkı sonuna vücudunu iflas ettirdi.
Atatürk güçlü bir mantığı kişiliğe sahipti. Sert ve kaideli devlet adamlığının yanı sıra, sevgi dolu, yardımsever bir insandı. Yurdunu ve ulusunu gelecek tüm zararlardan korumaya çalışırdı. Yurt ve ulus en kutsal değerlerindendi. Yaşamı boyunca hiçbir zorluktan yılmamış hep başarma güdüsüyle çalışmıştır.
Ulu Önderimiz, Atamız; Bizde emek verdiğin bu yolda, hiç durmadan yürüyeceğiz. Daimi hedefimiz ilkelerini korumak, devrimlerini sonsuza dek yaşatmak olacaktır.