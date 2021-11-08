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    • 08.11.2021 12:45
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    • 08.11.2021 12:45
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    Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

    Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7’si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A., S.O., S.G. tutuklandı, N.E. ve İ.R. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Mersin’de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anamur ve Bozyazı'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan kişilere karşı harekete geçti.

    Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A., S.O., S.G., N.E. ve İ.R. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 710 gram bonzai, 4 kilo esrar, 33 gram metamfetamin, 36 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi ve uyuşturucu madde içme düzenekleri ile uyuşturucu madde ticaretinde elde edildiği değerlendirilen 8 bin 750 TL para ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.K., O.K., K.B.K., A.K., H.D., T.A., S.O., S.G. tutuklandı, N.E. ve İ.R. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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