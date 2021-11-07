15 Temmuz hain darbe girişiminde Beşiktaş'ın stadına inmişti: Dikkat çeken Pensilvanya ve Yunanistan detayı

35 FETÖ'CÜYE MÜEBBET HAPİS

Kararda eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş, yüzbaşı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 23 sanığın, cebir ve şiddet kullanarak, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" eylemini yaptıkları gerekçe gösterilmesi, bu sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski astsubaylar Mehmet Rauf Çağmar ve Mustafa Duran ile aralarında Hava Harp Okulu öğrencilerinin de bulunduğu 35 sanığın, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki davranışları ve verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki etkilerini dikkate alarak, cezayı müebbete indirmişti. Ayrıca mahkeme heyeti 16 sanığın, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay ile 16 yıl arasında, 56 sanığın ise "yayın organlarının yayınlarını hukuka aykırı şekilde engellemek" suçlarından 4 yıl ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.