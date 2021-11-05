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    • 05.11.2021 21:14
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 422 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.

    RİSKE KARŞI TAM DOŞ AŞI
    Günlül Covid-19 verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "RİSKE KARŞI İDEAL SONUÇ tam doz aşı ile elde ediliyor. Gebelerin, kronik hastalığı olanların ve 60 yaş üzerindekilerin tam aşılı olmaları son derece önemlidir. İki doz mRNA aşısı olanlardan şu an öncelik grubundakiler de zaman kaybetmeden randevu alabilir. Aşı ertelemeye gelmez" ifadelerini kullandı.

    4 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        3 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        2 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 KASIM 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

            31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            30 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
                    Kılıçdaroğlu büyükelçilere iktidarı şikayet etti
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 5 Kasım 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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