Otobanda ölüm yolculuğu! Yaşam mücadelesi veren Seda'dan kan donduran ifade: Işığı gördü ama durmadı



"Fakat memur, olay yerindeki kimsenin ifadesini almadan, alkol ölçümü bile yapmadan hastaneden ayrılmış. Ertesi gün karakola gittiğimde alkollü olan Hakan'ın ifadesini öğleden sonra 3'e kadar bekleyip alkolünü düşürüp, ifadeyi öyle almışlar. Ki o zaman bile Hakan'ın alkollü olduğu ortaya çıktı. Araba son derece lüks olup, kapının kendi kendine açılma olasılığı yok. Polislerin kazayla ilgili çalışmaları da çelişkilidir. Kendisinde olmayan kızımın ifadesini almak için hastaneye gelirken, kaza yerindeki kimsenin ifadesi alınmamıştır. Olayın peşini bırakmayacağız. Kızıma bunları yaşatanlar cezalarını çekmelidir" diye konuştu.

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