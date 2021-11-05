Otobanda ölüm yolculuğu! Yaşam mücadelesi veren Seda'dan kan donduran ifade: Işığı gördü ama durmadı

Arkadaşlarıyla seyir halindeki araçta bulunan 25 yaşındaki genç kız, arka kapının açılması ile aniden araçtan düştü. Günlerce yoğun bakımda tedavi olan genç kızın, kafatasında, burnunda çenesinde ve dişlerinde kırık olduğu belirlendi.
25 yaşındaki Anestezi teknikeri Seda T., 9 Ekim günü İstanbul Ortaköy'deki ünlü bir eğlence mekanına gitti. Seda'nın yanında üniversiteden arkadaşı olan Gizem ve Gizem'in annesi Arzu Dermanlı ile teyzesi Burcu Dermanlı vardı. Grup, gecenin ilerleyen saatlerine kadar mekânda eğlendi.
Eğlence mekânında bulunan Gizem'in annesi Arzu, mekânda eğlendiği sırada arkadaşı Hakan A. geldi. Gecenin sonunda Hakan A., Arzu'yu ve yanındakileri eve bırakmayı teklif etti. Arzu teklifi kabul etti ancak, Seda bu duruma karşı çıktı.
'SİZİ BİZE GÖTÜRÜYORUM'
Mekân çıkışında Arzu'yu ikna edip taksiyle gitmek istediğini söyleyen Seda, ne yapsa işe yaramayınca mecburen araca binmek zorunda kaldı. 4 kadın aracın arkasında otururken 2 erkek arkadaşta ön kısma geçti. Ortaköy üzerinden hareket eden araç köprüye doğru ilerleyince Seda, şoför koltuğunda oturan Hakan'a nereye gittiklerini sordu. Hakan ise 'Sizi bize götürüyorum' cevabını verdi.
Gizem, Arzu ve Burcu Dermanlı
OTOBANDA İLERLEYEN ARAÇTAN YERE FIRLADI
Seda ile Gizem arasında bir anda eve gitme tartışması çıktı. Seda, araçtan inip taksiye binmek istediğini söylese de Hakan aracı sürmeye devam etti. Araç içerisindeki tartışma alevlendi. Genç kız, yolda 100 km'den fazla hızla seyir halinde olan araçtan bir anda düşerek, yere savruldu. Arkadan gelen başka bir araç tarafından fark edilen Seda, Ataşehir'deki bir hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan genç kızın, kafatasında, burnunda çenesinde ve dişlerinde kırık olduğu belirlendi.