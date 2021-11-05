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    • 05.11.2021 11:58
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    İSKİ'ye ait kamyonun devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Dehşet anı kamerada: Metrelerce sürükledi

    İstanbul Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu'nda İSKİ'ye ait beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada otomobil sürücüsü Osman Baran Öz (21) hayatını kaybetmişti.

    DHA
    Dehşet anı kamerada: Metrelerce sürükledi

    Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen kazada, Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun sol ön tekerleği patladı.

    OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ


    Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Çekmeköy Belediyesi Alemdağspor'da oynayan Osman Baran Öz'ün kullandığı 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.

    Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı. Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Osman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Dehşete düşüren kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Görüntülerde, yolda ilerleyen beton bariyer yüklü kamyonun ön lastiğinin patlaması üzerine duman çıktığı, kontrolden çıkan kamyonun Osman Baran Öz'ün kullandığı otomobilin üzerine devrildiği, otomobilin, devrilen kamyonla birlikte metrelerce sürüklendiği ve kazayı gören araçların yavaşladığı görülüyor.

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