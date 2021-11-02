Ankara merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.