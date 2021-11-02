Ankara merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen aralarında, doktor, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
100 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.
ARALARINDA PROFESÖR DOÇENT DOKTOR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DE VAR