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    • 02.11.2021 10:05
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    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

    Son dakika haberi! Ankara merkezli 40 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanmasına operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AJANSLAR
    FETÖ’cülere Ankara merkezli şafak baskını

    FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam oldukları tespit edilen aralarında, doktor, doçent ve profesörlerin de bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    100 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda 100 mahrem imam tespit edildi.



    ARALARINDA PROFESÖR DOÇENT DOKTOR VE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DE VAR


        Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan şüphelilerin 6'sı görevde kamu personeli, öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, 1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi olarak görev yapmış 57'si çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi ile 37 özel sektör çalışanı hakkında Ankara merkezli 40 ilde gözaltı kararı verildi.




        EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
        Sabah'ta yer alan habere göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerim Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

        FETÖ'cülere Ankara merkezli şafak baskını

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