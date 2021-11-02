6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! Örgütün "İzdivaç" dosyasından çarpıcı detaylar ortaya çıktı

2015-2016 yıllarında yapılacak evliliklere aday gösterilen terör örgütü mensupları ile ilgili BYLOCK yazışmaları bulunan kadın örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Aralarında Boğaziçi ve Dicle Üniversitesi mezunlarının da bulunduğu şüphelilerden 3'ünün 15 Temmuz 2016 hain kalkışması sonrası yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.





Fetullahçı Terör örgütü mensuplarının evlenmelerine yönelik sözde İzdivaç sorumlularının yapmış olduğu BYLOCK yazışmalarında, evlendirilecek kişilerin boy-kilo gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra kişilikleri ile ilgili ayrıntılı bilgilerin verildiği görüldü. Bazı yazışmalar incelendiğinde ise söz konusu evlendirilecek kişilerin gönüllü bir şekilde bu evlilikleri kabul ettikleri ve örgüte bağlılıklarını "Başı kapalı olanlar başını açabilir, her türlü fedakarlığı yapabilir" şeklinde belirttikleri tespit edildi.