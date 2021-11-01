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    • 01.11.2021 14:58
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    CHP Bayraklı ilçe yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe geldi Pınar Susmuş’un başkanlığı düştü

    CHP İzmir İl Yönetiminin geçtiğimiz hafta Torbalı CHP İlçe Başkanı Erol Günaydın ve yönetim kurulu üyelerini görevden almasının ardından bu sefer de Bayraklı’da istifa krizi yaşandı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un, 30 Ekim depreminde yıkılan binada bulunan ofisi için maddi ve manevi tazminat talebinde bulunması, ilçe yönetiminde krize neden oldu. 10 ilçe yöneticisi, Başkan Susmuş’un yönetiminden istifa ettiğini açıkladı. Böylece ilçe yönetimi ile birlikte İlçe Başkanı Pınar Susmuş’un başkanlığı da düşmüş oldu. İşte partide yaşanan krizin perde arkası...

    CHP’de istifa depremi: Başkanlığı düştü

    Bayraklı'da CHP İlçe Yönetiminin düşmesine neden olan kriz geçtiğimiz hafta ilçe başkanı Pınar Susmuş'un içlerinde Bayraklı Belediyesinin de bulunduğu kurum ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulunması ile patlak verdi.

    OFİSİNİN BULUNDUĞU BİNA YIKILDI
    30 Ekim depreminde yıkılan binada ofisi bulunan Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, oturma ruhsatı verilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bayraklı Belediyesi ve AFAD'a müracaat ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

    RAHATSIZLIK YARATTI
    Edinilen bilgiye göre, Susmuş'un talebi ilçe yönetiminde rahatsızlık yarattı. İddiaya göre ilçe yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz hafta olağanüstü toplantı talebinde bulunsa da Susmuş gündem yoğunluğu nedeniyle toplantı taleplerini geri çevirdi.

    KİŞİSEL ÇIKARLARINA ÖNCELİK VERDİ
    Yaşanan şok gelişmenin ardından CHP Bayraklı İlçe Yönetim kurulunda yer alan 10 isim bugün il yönetimine istifalarını verdi. Böylece Susmuş'la birlikte ilçe yönetimi de düşmüş oldu. İstifa eden ilçe yöneticileri yaptıkları açıklamada İlçe Başkanı Pınar Susmuş'u kişisel çıkarlarına öncelik vermekle suçladı. İstifa eden Üyeler; "Pınar Susmuş kendi çıkarına öncelik vermiş belediyelerimize temelsiz suçlamalar yaparak partimizi kamuoyunda zor duruma düşürmüştür. İlçe başkanı bulunduğu makamla bağdaşmayan tutum sergilemiştir. Halbuki ilçe başkanı olarak kendi sorununu değil, tüm depremzedelerin sorunlarını çözecek politikalar üretmeliydi." diye konuştu.

    KİMLER İSTİFA ETTİ
    Sabah'ın haberine göre istifa eden isimler şöyle: Kemal Kaygül, Tansel Namlıses, Zuhal Eroğlu, Ali İzzet Uğur, Teoman Karaca, Erol Atkın, Ozan Uludağ, Hülya Devrilen Akay, Mehmet Kaya, Serkan Yıldırım.

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    Haberler Güncel CHP Bayraklı ilçe yönetiminde kriz! İstifalar peş peşe geldi Pınar Susmuş’un başkanlığı düştü
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