Ankara’da iş vaadiyle milyonluk vurgun yapan çete üyeleri gözaltında!

Suç şebekesi, ağına düşürdüğü kişilerden 10 bin ile 150 bin Türk lirası para karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatacaklarını aktardı. Şebeke, görüştükleri kişilerin güvenini sağlamak içinde önceden hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesini gösterirken kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici olduklarını ve kararı kendilerinin vereceğini söyledi.