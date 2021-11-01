Ankara’da iş vaadiyle milyonluk vurgun yapan çete üyeleri gözaltında!

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarına aldıkları para karşılığında işe yerleştireceklerini söyleyen 14 kişilik suç şebekesini tespit etti. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şebekenin iş bulma vaadiyle insanları nasıl dolandırıldığının tek tek belirledi. Nefes kesen operasyonun perde arkası ortaya çıktı.
Suç şebekesi, ağına düşürdüğü kişilerden 10 bin ile 150 bin Türk lirası para karşılığında kamu kurum ve kuruluşlarında işe başlatacaklarını aktardı. Şebeke, görüştükleri kişilerin güvenini sağlamak içinde önceden hazırladıkları kamu kurum ve kuruluşlara ait sahte belge ve atama listesini gösterirken kendilerinin de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey yönetici olduklarını ve kararı kendilerinin vereceğini söyledi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEDİNİZ
Suç şebekesi olayı adeta saadet zincirine çevirerek para yatıran kişilere yanında biri daha getirmesi durumunda kendisinin indirim kazanacağını aktardı. Bu şekilde bir aileden 5-6 kişi daha iş bulma umuduyla para aktardı. Suç şebekesi bu yöntemle 180 kişiyi mağdur ederken milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Parayı yatırmasına rağmen sonuç alamayan mağdurlar dolandırıcıların kapısını tekrar çaldı. Şebeke, hazırlamış olduğu sahte güvenlik soruşturma belgesini göstererek "soruşturmadan geçemediniz" diyerek geri gönderdi.