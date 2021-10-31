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    • 31.10.2021 15:26
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    Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021? Türkiye'de pastırma yazı ne zaman olur, kaç gün sürer?

    Kasım ayının gelmesiyle birlikte pastırma sıcakları merak edilen konular arasında yer aldı. Her sene genellikle sonbahar mevsiminin sonunda güneşli, hava sıcaklığının normale göre daha yüksek olduğu zamanlar gelir. Pastırma yazı olarak bilinen bu günlerde gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir. Peki, Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021? Pastırma yazı ne zaman olur, kaç gün sürer? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021?

    Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Türkiye'de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çoğunlukla yapılır oldu. Serinlemeye başlayan havalar ile beraber vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne vakit geleceğini merak etmeye başladı. Peki,Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021? Pastırma yazı ne zaman olur, kaç gün sürer? İşte tüm bilgiler!

    PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

    Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

    PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

    Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

        Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        PASTIRMA SICAKLARI NASIL ORTAYA ÇIKAR?

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
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