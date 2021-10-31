Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021? Türkiye'de pastırma yazı ne zaman olur, kaç gün sürer?

Pastırma sıcakları ne zaman 2021? Türkiye'de pastırma sıcakları ne zaman başlar, hangi ayda olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çoğunlukla yapılır oldu. Serinlemeye başlayan havalar ile beraber vatandaşlar pastırma sıcaklarının ne vakit geleceğini merak etmeye başladı. Peki,Pastırma sıcakları nedir, ne zaman başlayacak 2021? Pastırma yazı ne zaman olur, kaç gün sürer? İşte tüm bilgiler!
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
PASTIRMA YAZI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.