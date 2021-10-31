Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan rapor: 2015-2021 dönemi en sıcak 7 yıl! Deniz seviyesi de zirveye çıktı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) ilk gününde, ocak-eylül dönemine ilişkin verileri kullanarak hazırladığı "Küresel İklimin Durumu 2021" raporunu yayımladı.
BM kurumlarının verileri kullanarak hazırlanan rapora göre, 2015-2021 dönemindeki en sıcak yıl 2016 olarak kalmaya devam edecek.
Rapora göre, geçen yıl atmosferdeki sera gazı yoğunluğu yeni zirveye ulaştı. Sera gazı yoğunluğunun küresel sıcaklık üzerindeki etkisiyle bu yıl ocak-eylül döneminde küresel sıcaklık artışı 1850-1900 dönemindeki ortalama sıcaklığa göre 1,09 dereceyi buldu.