Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2021 21:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2021 22:01
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan G20 zirvesi için gittiği İtalya'dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı. Başkan Erdoğan'ı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

    AA
    Başkan Erdoğan İtalya’dan ayrıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 21.50'de İtalya'nın başkenti Roma'dan ayrıldı.

    Başkan Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diğer ilgililer uğurladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'dan ayrıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    G.Saray kritik haftada hata yapmadı
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan G20 zirvesi için gittiği İtalya'dan ayrıldı
        SON DAKİKA