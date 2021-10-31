Cumhuriyeti kirli algı tiyatrosuna alet edip çarşafı küçümsedi! İlkokul öğretmeni minik zihinleri işte böyle zehirledi





ÖĞRENCİLERE SIK SIK ONAYLATTI

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?" ifadelerini kullanan öğretmen, öğrencilerinden onay sesi almak için sık sık sorularını tekrarladı.