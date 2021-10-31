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    • 31.10.2021 18:45
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    Cumhuriyeti kirli algı tiyatrosuna alet edip çarşafı küçümsedi! İlkokul öğretmeni minik zihinleri işte böyle zehirledi

    İlkokul öğrencilerine Cumhuriyeti anlatmaya çalışan bir öğretmen siyah örtü örterek Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici ifadeler kullandı. Cumhuriyet'in gelişinden sonra kıyafetlerin değiştiğine dikkat çekerek 'şıklık' vurgusu yapan öğretmen, 'Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez' ifadelerini kullanarak çirkin bir algı operasyonuna imza attı.

    Öğretmenden çarşafı küçümseyen çirkin algı

    Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenlendi.

    Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüdeyse, bir öğretmenin küçük öğrencilere Cumhuriyet'i kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüldü.



    Siyah çarşafa bürünen bir öğretmen, Cumhuriyet öncesi dönemi yalnızca koyu renkli giyinerek yüz kapatma olarak öğrencilerine anlattı.



    "BAKIN BENİM NEREMİ GÖRÜYORSUNUZ SADECE?
    Cumhuriyet öncesini anlatırken, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez." ifadelerini kullandı.



        Daha sonra üzerindekileri değiştirerek mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen, Cumhuriyet'in şıklık getirdiğini savundu.



        ÖĞRENCİLERE SIK SIK ONAYLATTI
        "Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?" ifadelerini kullanan öğretmen, öğrencilerinden onay sesi almak için sık sık sorularını tekrarladı.



        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken Kayseri'deki bir okulda ortaya çıkan görüntüler tartışmaya neden olmuştu.


        Kutlamalar kapsamında küçük çocuklar Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde adeta 'secde' ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.
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