Cumhuriyeti kirli algı tiyatrosuna alet edip çarşafı küçümsedi! İlkokul öğretmeni minik zihinleri işte böyle zehirledi

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim'de yurdun birçok yerinde etkinlikler düzenlendi.
Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüdeyse, bir öğretmenin küçük öğrencilere Cumhuriyet'i kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüldü.
Siyah çarşafa bürünen bir öğretmen, Cumhuriyet öncesi dönemi yalnızca koyu renkli giyinerek yüz kapatma olarak öğrencilerine anlattı.
"BAKIN BENİM NEREMİ GÖRÜYORSUNUZ SADECE?
Cumhuriyet öncesini anlatırken, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez." ifadelerini kullandı.