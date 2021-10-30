Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

"ÖNLENMESİ MÜMKÜN ÖLÜMLER ÖNLENMELİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.

29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

