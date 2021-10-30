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    • 30.10.2021 19:54
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    Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 son durum

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son kovid-19 tablosunu paylaştı.

    "ÖNLENMESİ MÜMKÜN ÖLÜMLER ÖNLENMELİ"
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." ifadelerini kullandı.

    29 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 30 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte Kovid-19 son durum
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