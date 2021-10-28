KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Benim yolum Türk’ün yoludur

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımı ile gerçekleşti. Tatar'a, "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" alanında "Fahri Bilim Doktoru" unvanı tevcih edildi. Törende 'Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi' konulu konferans veren Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyerek, "Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur" dedi. HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu da "12 yıl önce eğitim hayatına başlayan üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik" diye konuştu.
- Güncel
- 28.10.2021 Gazete