Halkın gazetesi TAKVİM 27 yıldır haklının ve doğrunun yanında

Bundan tam 27 yıl önce 27 Aralık 1994'te yayın hayatına başlayan TAKVİM, o günden bu güne tarafsız ve bağımsız haberciliği ile okurlarının gönlüne girmeyi başardı.



Spordan magazine ve ekonomiye, güncelden siyasi haberlere kadar birçok manşetiyle gündem yarattı. Milli ve yerli olan her projeyi destekleyip ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda taraf olduğunu haykırdı.