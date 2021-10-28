CHP’li belediyede 17.5 milyon liralık vurgun! 15 şüpheliden 11'i yakalandı





17 MİLYON LİRA KAMU ZARARI



Buca Belediyesi'nde düzenlenen çöp ve katı atık ihaleleri kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17.5 milyon lira kamu zararına uğratıldığı, polis ekipleri tarafından tespit edildi.