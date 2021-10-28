Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Büyükelçiler konusunda geri adım atmadım, benim kitabımda geri adım yok taarruzdayım"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısına katıldı.
Konuşmasında şu mesajları paylaştı:
Meclis'te Irak ve Suriye'ye yapılacak sınır ötesi operasyonlar için Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması için bir tezkere oylandı.
CHP, oylamaya saatler kala tezkereye 'hayır' diyeceklerini ilan etti. Burada önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye biat etmesi. Yazık.
Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir.
Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor. CHP-HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır.
Geçtiğimiz günlerde bir grup büyükelçinin yaptığı hadsiz açıklamaya karşı sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş.
Yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı yoktur.
BIDEN'LA F-35'İ GÖRÜŞECEĞİZ
Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı Biden'la yapacağı görüşmeyle ilgili "Glasgow'da görüşmemiz olacak. Bu görüşmede de tabi ki en önemli maddemiz; F-35 konusu." açıklaması yaptı.