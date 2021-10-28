Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "Büyükelçiler konusunda geri adım atmadım, benim kitabımda geri adım yok taarruzdayım"





Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken soru, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir.



Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor. CHP-HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır.



Geçtiğimiz günlerde bir grup büyükelçinin yaptığı hadsiz açıklamaya karşı sergilediğimiz onurlu duruş Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş.



Yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı yoktur.