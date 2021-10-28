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    • 28.10.2021 12:48
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    • 28.10.2021 12:53
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    29 Ekim’de kargolar açık mı? 29 Ekim Cuma günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo hizmet verecek mi kapalı mı olacak?

    Bu yıl Cuma günü Cumhuriyet’in kuruluşunun 98’inci yıldönümü kutlanacak ve 29 Ekim’de kargolar açık mı? sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Resmi tatillerde kapalı olan birçok kurum merak edilirken kargo şirketlerinin buna dahil olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki 29 Ekim Cuma günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo hizmet verecek mi kapalı mı olacak? Normalde PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo çalışma saatleri nedir? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olacak mı? Gönderi alıp verilebilecek mi?

    takvim.com.tr
    29 Ekim’de kargolar açık mı?

    29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim Cuma günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo hizmet verecek mi kapalı mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü yarın kutlanacak ve kargodan gönderi alıp verecek olan vatandaşlar kargo şirketlerinin 29 Ekim Cuma günü hizmet verip vermeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...

    29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?

    PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.

    KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    PTT KARGO

    PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

    PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

    YURTİÇİ KARGO

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

    Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        MNG KARGO

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00

        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00

        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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        Haberler Güncel 29 Ekim’de kargolar açık mı? 29 Ekim Cuma günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo hizmet verecek mi kapalı mı olacak?
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