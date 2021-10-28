29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim Cuma günü PTT, MNG, Aras, Yurtiçi, Sürat Kargo hizmet verecek mi kapalı mı olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü yarın kutlanacak ve kargodan gönderi alıp verecek olan vatandaşlar kargo şirketlerinin 29 Ekim Cuma günü hizmet verip vermeyeceğini merak ederek araştırmaya başladı. İşte tüm bilgiler...
29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI?
PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
PTT KARGO
PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.
PTT Kargo pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.
YURTİÇİ KARGO
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.
Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.