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    • 28.10.2021 12:23
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    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları sözleri 2021! En güzel, kısa ve öz, resimli, coşkulu 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Whatsapp mesajları ve SMS mesajları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Bu bağlamda, Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri, Cumhuriyet Bayramı şiirleri ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel mesajları sizler için haberimizde derledik. 29 Ekim mesajlarınızı sosyal medya hesaplarını olan Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte kısa ve öz resimli, anlamlı, coşkulu 29 Ekim kutlama mesajları...

    takvim.com.tr
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cep telefonu Whatsapp mesajı SMS mesajları! 29 Ekim 2019 mesajları!

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin kuruluşunu temsil ettiği için çok büyük önem arz etmektedir ve her sene coşkuyla kutlanır. Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaşmak isteyenlerin en merak ettiği konulardan biride 29 Ekim mesajlarının nereden paylaşılması gerektiğidir. 29 Ekim mesajlarınızı sosyal medya hesaplarını olan Facebook, Twitter ve İnstagram üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca dünyanın en çok kullanılan konuşma uygulaması üzerinden resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajlarını paylaşabilirsiniz....

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

    Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti… Kutlu olsun 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız!

    Teşekkürler Mustafa Kemal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin cumhuriyet bayramı kutlu olsun…

    Tüm temennim bu yılın Cumhuriyet kavramının ne olduğunu dahi bilmeyenlere; Cumhuriyet adına bir şeyler öğretmesi. Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
    Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

    Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

    Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

    Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

    Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk"ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

    Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz Kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

    Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun..
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk"ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

    Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SÖZLERİ

        Cumhuriyetimizin 98. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

        "Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır…Cumhuriyet, etnik kökeni ne olursa olsun tüm yurttaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir."

        Her karış toprağıyla bölünmez bütün olan ülkemiz Edirne'den Kars'a, İzmir'den Hakkari'ye, Sinop'tan Hatay'a, Türk Devleti'ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkesin ortak yurdudur.

        Tekil devlet yapımız, ulusal birliğimizin, huzurun ve toplumsal barışın en önemli güvencesidir. Tekil devlet yapımızın, ülke tümlüğünün, ulusal birliğimizin sonsuza kadar korunacağından kimse kuşku duymamalıdır.

        Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

        Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

        Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

        Ne mutlu ki türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene !

        Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

        Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.

        Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir.

        Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.

        Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.

        Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

        Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karekterli koruyucular ister.

        Cumhuriyet Bir ülkenin Damarıdır…

        Cumhuriyetsiz Bir toplum Yarınsız Bir Gündür.

        Cumhuriyetin Demokratik bir ülkenin Bozulmaz Simgesidir…

        Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ün Bize Bıraktığı Bu üLkeyi Korumak Bizim Görevimizdir.

        Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…

        ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET SÖZLERİ

        Cumhuriyet fazilettir.
        Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.
        Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.
        Yeni nesil, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
        Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.
        Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir. Memleket dayanışma isteyen bir birliğe muhtaçtır. Alelâde politikacılıkla milleti parçalamak, hıyanettir.
        Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
        Milletimizin bugünkü yönetimi gerçek özelliği ile bir halk yönetimidir.
        Cumhuriyeti, ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

        Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir.
        Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalıdır.
        Türkiye'de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümeti'nin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.
        Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
        Benim naçiz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
        Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.
        Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

            Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.
            Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
            Bütün dünya bilsin ki, benim için bir yandaşlık vardır: Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Bu noktada yeni Türkiye topluluğunda, bir bireyi bunun dışında düşünmek istemiyorum.
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            Haberler Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları sözleri 2021! En güzel, kısa ve öz, resimli, coşkulu 29 Ekim mesajları ve Atatürk'ün sözleri!
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