Sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Ufuk Kaynak A Haber'e konuştu: Gençlerimizi ülkeden bıktırma projesi

Bir sokak röportajına katılan İbrahim Ufuk Kaynak yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem olmuştu. A Haber'in mikrofon uzattığı Kaynak ülkede yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te onaylanan tezkereden, dövizdeki dalgalanmaya kadar birçok açıklamada bulunan Kaynak, özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu. Gençlerin ülkeden bıktırılmaya çalışıldığını aktaran Kaynak, "Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz." dedi.

A Haber mikrofonlarına konuşan Kaynak'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:

"Belirli bir küresel güç kendi istediğini yapmayan herkese, her ülkeye ceza vermeye alışmış. Bu güçler yeryüzünde kendisinin dediklerine tabi olmayan hiçbir ülkeyi rahat yaşatmamak konusunda hem fikirler. Türkiye'nin 2 türlü özel durumu var. Türkiye imparatorluk bakiyesidir. Yaklaşık iki bin sene çok büyük güçle devasa bir imparatorluk kurmuş ve yönetmiş.