Sosyal medyanın gündeminde! İbrahim Ufuk Kaynak A Haber'e konuştu: Gençlerimizi ülkeden bıktırma projesi

Bir sokak röportajına katılan İbrahim Ufuk Kaynak yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada gündem olmuştu. A Haber'in mikrofon uzattığı Kaynak ülkede yaşanan gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te onaylanan tezkereden, dövizdeki dalgalanmaya kadar birçok açıklamada bulunan Kaynak, özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu. Gençlerin ülkeden bıktırılmaya çalışıldığını aktaran Kaynak, "Türkiye diğer ülkelerde farklı. Paraguay'a Ekvator'a uygulanacak olan şey Türkiye'ye uygulanamaz." dedi.
A Haber mikrofonlarına konuşan Kaynak'ın açıklamalarının devamı şu şekilde:
"Belirli bir küresel güç kendi istediğini yapmayan herkese, her ülkeye ceza vermeye alışmış. Bu güçler yeryüzünde kendisinin dediklerine tabi olmayan hiçbir ülkeyi rahat yaşatmamak konusunda hem fikirler. Türkiye'nin 2 türlü özel durumu var. Türkiye imparatorluk bakiyesidir. Yaklaşık iki bin sene çok büyük güçle devasa bir imparatorluk kurmuş ve yönetmiş.
Özellikle gençlerimizi ülkesinden bıktırmak politikası. Bu konularda çok başarılar çünkü çok yoğun para harcıyorlar ve insan kullanıyorlar. Türkiye bir şeye direniyor. Dünya 5'ten büyüktür kelimesi çok inanılmaz bir kelime ki 8 10 yılın sonunda Putin bile varlığını kaybetti. Türkiye bunların arasına girip ben de söz sahibi olmak istiyorum diyor ve karşılığını ekonomik olarak alıyoruz.
Çok güçlü bir donanma yapmaya başladık. Silahlı kuvvetlerimiz dünyanın en modern sistemleri ile donatılmaya başlandı ve bunlar bizim yerli ürünlerimiz. 196'ya yakın ülke var dünya üzerinde. Silah konusunda üretebilen ve satabilen 7 ülke var. Ama teknoloji olarak 3 ülke var. Türkiye bunların arasında yeni bir devlet olarak kendi silah sistemleriyle devreye girdi. Gençlerimize bunu anlatmamız gerekiyor.