Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.10.2021 21:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.10.2021 21:19
    ABONE OL

    28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı cuma günü Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak. Milli bayram için geri sayım başladı. 28 Ekim'de yarım gün ve 29 Ekim'de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk gün süresince resmi tatil olacak. Bu nedenle eczanelerin o tarihlerde açık olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte detaylar...

    28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu hafta cuma günü ülke genelinde kutlanacak. 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk gün resmi tatil olacak. Bu kapsamda eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Peki, 28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte bilgiler...

    28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

    Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de resmi tatil çalışma düzeninde olacaktır.

    İşte resmi tatil günleri;

    2021 RESMİ TATİLLER

    1 Ocak 2021 - Yılbaşı
    23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı

    19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı
    30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
    29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı

        29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

        Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla millî bayram olarak kutlanmaya başlanmıştır.

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği Onuncu Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak nitelendirmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Güncel 28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?
            SON DAKİKA