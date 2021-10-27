29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu hafta cuma günü ülke genelinde kutlanacak. 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de tam gün olmak üzere toplamda bir buçuk gün resmi tatil olacak. Bu kapsamda eczanelerin açık olup olmadığı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Peki, 28 Ekim sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? 29 Ekim Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? İşte bilgiler...
28 EKİM SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?
Hastaneler, eczaneler ve sağlık ocakları 28 Ekim'de öğleden sonra, 29 Ekim'de de resmi tatil çalışma düzeninde olacaktır.
İşte resmi tatil günleri;
2021 RESMİ TATİLLER
1 Ocak 2021 - Yılbaşı
23 Nisan 2021 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2021 - Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs 2021 - Ramazan Bayramı
19 Mayıs 2021 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Temmuz 2021 - Kurban Bayramı
30 Ağustos 2021 - Zafer Bayramı
29 Ekim 2021 - Cumhuriyet Bayramı