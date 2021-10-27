Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kadın daha vahşice öldürüldü. Furkan Zıbıncı tartıştığı kız arkadaşı Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldürdü. Olay yerinden kaçan katil Furkan Zıbıncı polisler tarafından yakalandı. Şebnem Şirin'in cansız bedeni ise otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ayrılık aşamasında olan çiftin dün akşam yine son kez görüşmek için bir araya geldikleri öğrenildi. Peki, Şebnem Şirin kimdir? Şebnem Şirin katili kim, kim öldürdü? Şebnem Şirin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR, KATİLİ KİM?

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin (25), evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İşte haberin detayları;