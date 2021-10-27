28 Ekim bugün resmi tatil mi, yarım gün mü? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? İşte çalışma saatleri...

29 Ekim Cumhuriye Bayramı ülke genelinde coşku ile kutlanacak. 2021 yılında 29 Ekim Cuma gününe denk geliyor. Resmi tatil ilan edilen bu özel günde resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak 28 Ekim'de kurumların açık olup olmadığı, yarın gün tatil yapılıp yapılmayacağı her yıl merak ediliyor. Peki 28 Ekim resmi tatil mi, yarım gün mü? 28 - 29 Ekim'de PTT açık mı? PTT 28 Ekim kaça kadar açık? İşte çalışma saatleri...
28 EKİM RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim resmi tatillerimiz arasında yer almamaktadır. Sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatildir. 28 Ekim yarım gün tatildir. 29 Ekim ise tam gün.
28-29 EKİM'DE PTT'LER AÇIK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim tarihinin kamu kurumlarına yarım gün resmi tatil olarak biliniyor.Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları açık değil. 28 Ekim'de bir buçuk gün resmi tatil yapılıyor. Dolayısıyla 28 Ekim öğle saatlerine kadar PTT hizmet verecektir. Ardından 29 Ekim de ise resmi tatili başlayacak.
28 EKİM'DE KARGOLAR KAÇA KADAR AÇIK?
Kargolar normal çalışma düzenine göre hafta içi ve cumartesi günleri çalışıyor. Ancak resmi tatillerde genellikle kapalı oluyor. Yarım gün olan günlerde ise kargo firmalarına göre çalışma düzenleri farklılık gösterebilir. PTT ve PTT kargo resmi tatillerde çalışmıyor. Diğer kargo firmaları da resmi tatillerde kapalı oluyor. Buna göre 28 Ekim'de öğlene kadar PTT ve PTT kargo açık olacak.
28 EKİM'DE BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?
Bankaların çalışma takvimi, Borsa İstanbul'a bağlı olduğu için Borsa İstanbul'un tatil olduğu günlerde bankalar da hizmet veremiyor.
28 - 29 EKİM BORSA AÇIK MI?
Borsa İstanbul'un 28 Ekim Perşembe günü yarım gün çalıştığı düşünülürse, bankaların da o gün öğle saatlerine kadar hizmet verecek.