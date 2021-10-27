Irak'ın kuzeyinde büyük operasyon: Terör yuvası Kartal Tepe'de çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

Bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

"GİRİLEMEZ" DENİLEN NOKTALARDAN BİRİYDİ

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı.