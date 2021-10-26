Son dakika: Esra Hankulu'nun ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a bir şok daha! Aleyna Çakır'ın ölümünden de yargılanacak

Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ı darp ettikten sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayın açarak 'Öyle yapılmaz böyle yapılır' paylaşımını yapmıştı. Aleyna Çakır'ın, olaya ilişkin polis merkezine giderek yaptığı şikayeti baskı altında geri çektiği kaydedildi.
Hazırlanan iddianamede Ümitcan Uygun ve arkadaşı Enes Ö., eve zorla girerek hakaret ve ölüm tehdidi ile vurarak bayılttığı anlatıldı.
Çakır'ın ayılmasının ardından arkadaşının arayarak baygın olduğunu ve İnstagram üzerinden Ümitcan Uygun'un canlı yayın yaptığını söylediği belirtildi.