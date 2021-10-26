Alkollü sürücünün navigasyonla imtihanı! Merdivende asılı kaldı

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi.
MERDİVENLERE KIRDI
Parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen Elif T., direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.
BİR EL ATIN KURBAN OLAYIM
Çevredekilerin uyarısına aldırmayan Elif T., aracıyla merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.
ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi.