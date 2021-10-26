Alkollü sürücünün navigasyonla imtihanı! Merdivende asılı kaldı





ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi.