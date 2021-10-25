Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.





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