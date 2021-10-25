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    • Güncel
    • 25.10.2021 11:43
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    • 25.10.2021 11:43
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    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üçü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 7 kişiyi yakalandı.

    3’ü FETÖ’cü 7 kişi sınırda enselendi

    MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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    Amerikancı Aslı Aydıntaşbaş rahatsız
    Haberler Güncel Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
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