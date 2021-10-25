MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
- Güncel
- 25.10.2021 11:43
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- 25.10.2021 11:43
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ'cü 7 kişi yakalandı
Son dakika haberine göre ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan üçü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 7 kişiyi yakalandı.
MSB: Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.