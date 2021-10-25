İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Gri kategoriden Songül Özgün ölü ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde, Polis Özel Harekat ve Havacılık Daire Başkanlıkları ile Mardin İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri, Mardin Artuklu kırsalında PKK/KCK terör örgütü içerisinde sözde özel kuvvetler yapılanmasında yer alan 2 örgüt mensubunun bulunduğu ve silahlı,bombalı eyleme yönelik hazırlıklar yaptığı bilgisi üzerine, bölgede operasyon başlatıldı.

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