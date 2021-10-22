Türkiye'de yaşayan Afrikalı gençlerden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım

Bahçeşehir Üniversite'nde mimarlık, bilgisayar mühendisliği, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler Erdoğan'ın liderlik karakterinden de ilham aldıklarını söylediler.
Erdoğan'ın Türkiye'yle gurur duyduğunu her fırsatta dünyaya gösterdiğini söyleyen gençler, ''Diğer ülkelerle olan ilişkileri, dürüstlüğü, Türk halkı için gösterdiği adanmışlığı bize de ilham veriyor. Gelecekte ülkemiz için biz de benzer hizmetler vermek istiyoruz'' diye konuştular.
BİZİ ONORE ETTİ
Afrika ülkelerine cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaretlerin olmadığını söyleyen Nijeryalı El-Nabil Shime Abdullahi, ''Nijerya'ya ülkeler genelde delegasyon ya da komisyon üyeleri gönderirler. Cumhurbaşkanları, devlet başkanları gelmez. Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaret bizleri onore etti. Bunu yapan çok az insan var'' dedi.
Nijerya'nın yer altı ve maden ve altın kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu anlatan Abdullahi, ''Kaynağımız çok ama onu işletecek gücümüz yok. Ülkemizde Çinliler çalışıyor. Ucuz işçi oldukları için. Türkiye'nin ülkemiz üzerinde kötü niyeti yok. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini çok güçlendireceğine inanıyorum'' dedi.