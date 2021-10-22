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    • 22.10.2021 09:41
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    Türkiye'de yaşayan Afrikalı gençlerden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım

    Başkan Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan 4 günlük Afrika turunu Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören 20 binden fazla Afrikalı öğrenci soluksuz izledi. Başkan Erdoğan'ın Türkiye için her şeyi yapabilecek bir lider olduğunu söyleyen Türkiye'de Afrikalı gençler, ''Erdoğan dünyanın en güçlü ülkeleri karşısında bile dik duruyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Karşısında kim olursa olsun Türkiye'yi koruyor. Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım'' dediler.

    Afrikalı gençlerden Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler

    Bahçeşehir Üniversite'nde mimarlık, bilgisayar mühendisliği, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler Erdoğan'ın liderlik karakterinden de ilham aldıklarını söylediler.

    Erdoğan'ın Türkiye'yle gurur duyduğunu her fırsatta dünyaya gösterdiğini söyleyen gençler, ''Diğer ülkelerle olan ilişkileri, dürüstlüğü, Türk halkı için gösterdiği adanmışlığı bize de ilham veriyor. Gelecekte ülkemiz için biz de benzer hizmetler vermek istiyoruz'' diye konuştular.


    BİZİ ONORE ETTİ
    Afrika ülkelerine cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaretlerin olmadığını söyleyen Nijeryalı El-Nabil Shime Abdullahi, ''Nijerya'ya ülkeler genelde delegasyon ya da komisyon üyeleri gönderirler. Cumhurbaşkanları, devlet başkanları gelmez. Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaret bizleri onore etti. Bunu yapan çok az insan var'' dedi.


    Nijerya'nın yer altı ve maden ve altın kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu anlatan Abdullahi, ''Kaynağımız çok ama onu işletecek gücümüz yok. Ülkemizde Çinliler çalışıyor. Ucuz işçi oldukları için. Türkiye'nin ülkemiz üzerinde kötü niyeti yok. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini çok güçlendireceğine inanıyorum'' dedi.

        ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER
        Erdoğan'ın Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına da atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, ''Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden de çok şey kaçırdılar. Sadece madenlerimizi değil, insanlarımızı da kaçırdılar. Onları köleleştirdiler'' dediler.

        TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ
        Afrikalı öğrencilerin üniversite eğitimi için artık Avrupa'yı değil, Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen NijeryaZainab Marshal ise, ''Türkiye'de insanlar samimi. Müslümanlar açısından en güvenli ülke. Burada özgürce hicap (başörtüsü) takabiliyorum. Kimse bir şey demiyor. Avrupa ülkeleri öyle değil. Bazı Avrupa ülkelerinde kızların başlarından hicapları zorla çıkarılıyor'' dedi.


        Sabah'ta yer alan habere göre, Somalili Sara Abokav da benzer nedenlerle Türkiye'de okumaya karar verdiğini belirterek, ''Burada mimarlık okuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İstanbul bana ilham veriyor. Bir Müslüman olarak da dini inancımı özgürce yaşayabildiğim bir yerdeyim'' diye konuştu.

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