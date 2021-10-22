Türkiye'de yaşayan Afrikalı gençlerden Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım

ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER

Erdoğan'ın Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına da atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, ''Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden de çok şey kaçırdılar. Sadece madenlerimizi değil, insanlarımızı da kaçırdılar. Onları köleleştirdiler'' dediler.

TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ

Afrikalı öğrencilerin üniversite eğitimi için artık Avrupa'yı değil, Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen Nijeryalı Zainab Marshal ise, ''Türkiye'de insanlar samimi. Müslümanlar açısından en güvenli ülke. Burada özgürce hicap (başörtüsü) takabiliyorum. Kimse bir şey demiyor. Avrupa ülkeleri öyle değil. Bazı Avrupa ülkelerinde kızların başlarından hicapları zorla çıkarılıyor'' dedi.