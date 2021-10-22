22 Ekim kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları sözleri 2021! Ayetli, hadisli, resimli en yeni Cuma mesajları haberimizde!

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

CUMA MESAJLARI KISA, ÖZ, ANLAMLI

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.