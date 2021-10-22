Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.10.2021 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.10.2021 09:26
    ABONE OL

    22 Ekim kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları sözleri 2021! Ayetli, hadisli, resimli en yeni Cuma mesajları haberimizde!

    Cuma gününün gelmesiyle milyonlarca kişi bu mübarek günde sevdikleriyle paylaşabileceği en yeni, en anlamlı Cuma mesajlarını araştırıyor. Bugüne özel kısa, ayetli, hadisli, anlamlı Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz, Facebook, İnstagram, Twitter yada Whatsapp'tan yakınlarınıza gönderebileceğiniz Cuma mesajları... Hayırlı Cumalar...

    takvim.com.tr
    22 Ekim kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları sözleri 2021! Ayetli, hadisli, resimli en yeni Cuma mesajları haberimizde!

    Whatsapp, Facebook gibi mecralarda paylaşım yapmak isteyenler tarafından Cuma mesajları, sözleri merak ediliyor. Bu mübarek günde sevdiklerine en kısa, öz anlamlı mesajlar göndererek onları mutlu etmek isteyenler için kısa, öz, anlamlı: Whatsapp, Facebook, SMS cuma mesajı paylaşımları haberimizde yer alıyor.

    EN YENİ CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2021

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

    Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Hayırlı Cumalar...

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.

    Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam'ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

    CUMA MESAJLARI KISA, ÖZ, ANLAMLI

    İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (s.a.v) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(c.c) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

        Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

        Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.

        "Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De'avat", 55) Hayırlı cumalar.

        İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.

        Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

        Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.

        En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

        Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

        Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Yavaş’tan skandal harcama!
        Haberler Güncel 22 Ekim kısa, uzun, anlamlı Cuma mesajları sözleri 2021! Ayetli, hadisli, resimli en yeni Cuma mesajları haberimizde!
            SON DAKİKA