Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.