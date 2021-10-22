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    • 22.10.2021 10:11
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    ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS 2. ek tercihler açıklandı! YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021?

    YKS 2. ek tercih sonuçlarını bekleyen öğrenciler için ÖSYM'den son dakika açıklama geldi. YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda; "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandı." ifadelerine yer verildi. Peki, YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021? YKS 2. ek tercih sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    ÖSYM son dakika: YKS 2. ek tercihler açıklandı!

    Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. YKS ikinci ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

    2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

    2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)

        YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS 2. ek yerleştirmelerle bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıtlar da 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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        Haberler Güncel ÖSYM YKS sonuç ekranı: YKS 2. ek tercihler açıklandı! YKS 2. ek yerleştirme üniversite kayıt tarihleri ne zaman 2021?
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