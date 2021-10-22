YKS ikinci ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26 Ekim -01 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. (Elektronik kayıt hariç üniversitelerdeki kayıt işlemleri, resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde yapılabilecektir.)