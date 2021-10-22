Las Vegas değil Beyoğlu! Polis bile şok oldu! Ruletler, BlackJack'ler, poker masaları, kumar pulu...

Beyoğlu'nda kumar oynanan bir iş yerine denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiye para cezası keserken, iş yerinin de faaliyetine son verildi. İşletme sahibi ise 'kumar oynatmak' suçundan adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesinde bulunan bir adrese dün 22.00'da denetim yapıldı.
Denetimlerde iş yerinin içerisinde 5 şahsın olduğu ve "BlackJack" ile "Rulet" olarak tabir edilen kumar masaları bulunduğu görüldü. 323 adet kumar pulu, 2 bin TL para, 52 adet oyun kağıdı, 1 adet rulet çarkı, 2 adet rulet ve poker masası, 8 adet alkol ele geçirildi.