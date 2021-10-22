Las Vegas değil Beyoğlu! Polis bile şok oldu! Ruletler, BlackJack'ler, poker masaları, kumar pulu...

Denetimlerde iş yerinin içerisinde 5 şahsın olduğu ve "BlackJack" ile "Rulet" olarak tabir edilen kumar masaları bulunduğu görüldü. 323 adet kumar pulu, 2 bin TL para, 52 adet oyun kağıdı, 1 adet rulet çarkı, 2 adet rulet ve poker masası, 8 adet alkol ele geçirildi.