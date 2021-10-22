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    • 22.10.2021 10:26
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    Las Vegas değil Beyoğlu! Polis bile şok oldu! Ruletler, BlackJack'ler, poker masaları, kumar pulu...

    İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen kumar operasyonunda şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, ilçede bulunan bir adrese dün 22.00’da denetim yapıldı. Denetimlerde iş yerinin içerisinde 5 şahsın olduğu ve “BlackJack” ile “Rulet” olarak tabir edilen kumar masaları bulunduğu görüldü. 323 adet kumar pulu, 2 bin TL para, 52 adet oyun kağıdı, 1 adet rulet çarkı, 2 adet rulet ve poker masası, 8 adet alkol ele geçirildi.

    Beyoğlu'nda kumar oynanan bir iş yerine denetim yapan polis ekipleri, 5 kişiye para cezası keserken, iş yerinin de faaliyetine son verildi. İşletme sahibi ise 'kumar oynatmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesinde bulunan bir adrese dün 22.00'da denetim yapıldı.

    Las Vegas değil Beyoğlu! Polis bile şok oldu!

    Denetimlerde iş yerinin içerisinde 5 şahsın olduğu ve "BlackJack" ile "Rulet" olarak tabir edilen kumar masaları bulunduğu görüldü. 323 adet kumar pulu, 2 bin TL para, 52 adet oyun kağıdı, 1 adet rulet çarkı, 2 adet rulet ve poker masası, 8 adet alkol ele geçirildi.

        Kumar oynadığı görülen 5 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun "kumar oynamak" içerikli 34'üncü maddesi gereğince idari para cezası işlemi uygulandı.

        İş yeri sorumlusu M.G. isimli şahıs ise "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi.

        Ayrıca iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.
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