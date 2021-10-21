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    • Güncel
    • 22.10.2021 04:59
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    • 22.10.2021 04:59
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    Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı! Soruşturma başlatıldı...

    Sağlık Bakanlığı, Tunceli'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye ulaştırılmasında ihmal olduğu gerekçesiyle, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimini açığa aldı.

    AA
    ’İhmal’ iddiası Bakanlığı harekete geçirdi!

    Sağlık Bakanlığı, şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun askeri helikopter ile hastaneye sevkinde yaşanan ihmalle ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, "Şehidimizin hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmal olduğu ileri sürülmektedir" denildi.

    İhmali olduğu iddia edilen Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi başhekiminin açığa alındığı belirtildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alınan başhekim ve sorumlularla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı! Soruşturma başlatıldı...
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