AYM, 'Gezi' sanıklarının hak ihlali iddiasını kabul edilemez buldu: Taşlı ve sopalı saldırıyla hak aranmaz!

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı olaylarını protesto için İzmir'de düzenlenen gösterilere katılarak, şiddet eyleminde bulundukları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan başvurucuların, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarının ihlal edildiğine ilişkin iddiasını kabul edilemez buldu. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, başvurucular Ali Hizmetçi, Canol Bayatbalağ, Mitat Kavak ve Lütfiye Burcu Kara, 2013'te, Gezi Parkı olayları olarak bilinen ve Türkiye geneline yayılan kitlesel gösterilerin İzmir'de gerçekleştirilen kısmına katıldı.
Bu kişiler, "terör örgütü TKEP/L adı altında ve bu yapılara ait açık alan yapılanmalarıyla eylemlere katıldıkları, protesto eylemlerini kontrol altına alarak terör örgütlerinin istemleri doğrultusunda hareket ettikleri ve yasa dışı eylemler organize ettikleri gerekçesiyle" İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
HAPİS CEZASI ALDILAR
İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan başvurucular, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıl 13 ay 15 gün, "toplantı ve gösteri yürüyüşüne silahla katılma" suçundan da 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Başvurucular hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 15 ay 18 gün, "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma ve uyarılarak rağmen dağılmamakta ısrar etme" suçundan da 5 ay hapis cezasına hükmeden mahkeme, bu cezalara ilişkin hükmün açıklanmasını geri bıraktı ve başvurucuların 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmalarına karar verdi. Mahkeme kararında, başvurucuların, "eylemler sırasında kamu ve özel sektöre ait yapılar ile bir siyasi partinin ilçe binasına yönelik taşlı, sopalı saldırı olaylarına karıştıkları, güvenlik güçlerine taş ve şişe attıkları" aktarıldı.