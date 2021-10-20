Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...

Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD'tan yapılan son dakika açıklamaya göre Van ilinde iki kez deprem meydana geldi. 6 dakika arayla aynı noktada biri 3.8, diğeri ise 4.1 büyüklüğünde olmak üzere deprem yaşandı. AFAD kentteki depremle ilgili son dakika bilgileri paylaştı. İşte detaylar...
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 20.10.2021, 17:59:06 TSİ
Enlem : 38.6791 N
Boylam : 43.1348 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/G6gT7hqj1F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi