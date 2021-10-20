Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2021 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 18:19
    ABONE OL

    Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...

    20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? soruları gündemde. Son dakika haberine göre Van'da peş peşe depremler meydana geldi. Saat 17:59'daki depremin büyüklüğü 3.8 olarak kaydedilirken, 6 dakika sonra meydana gelen ikinci depremi büyüklüğü ise 4.1 kayıtlara geçti. İşte AFAD'dan Van'daki depremle ilgili açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Van son dakika deprem 2021

    Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD'tan yapılan son dakika açıklamaya göre Van ilinde iki kez deprem meydana geldi. 6 dakika arayla aynı noktada biri 3.8, diğeri ise 4.1 büyüklüğünde olmak üzere deprem yaşandı. AFAD kentteki depremle ilgili son dakika bilgileri paylaştı. İşte detaylar...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fransa’da tehlike çanları!
    Haberler Güncel Van son dakika deprem 2021: 20 Ekim Van'da deprem mi oldu? Van depremi büyüklüğü kaç? AFAD açıkladı: büyüklüğü...
        SON DAKİKA