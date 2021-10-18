Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi hakkında bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TV'de bu akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Hemen hemen herkesin severek tükettiği kadınbudu köftenin yapıldığını gören izleyiciler tarif bilgisi ve püf noktalarını araştırır oldu. İşte malzemeler...
PRATİK VE LEZZETLİ KADINBUDU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
600 g köftelik kıyma(az yağlı)
1 adet iri kuru soğan
1 yumurta
1 kahve fincanı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Hazırlanışta;
1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
1 yumurta
Kızartmak için;
2-3 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek)