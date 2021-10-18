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    • Güncel
    • 18.10.2021 23:33
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    • 18.10.2021 23:34
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    Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

    Akşam kuşağı izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması Masterchef Türkiye her sezonuyla ilgiyle izleniyor ve yapılan lezzetlerin tarifleri de merak ediliyor. Masterchef’te bugün yapılan kadınbudu köfte oldukça dikkat çekti ve evlerinde deneyip sevdiklerine sunmak isteyen izleyiciler malzemelerin ve püf noktaların neler olduğunu araştırmaya başladı. Evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kadınbudu köfte nasıl yapılır?

    Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi hakkında bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. TV'de bu akşam Masterchef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Hemen hemen herkesin severek tükettiği kadınbudu köftenin yapıldığını gören izleyiciler tarif bilgisi ve püf noktalarını araştırır oldu. İşte malzemeler...

    PRATİK VE LEZZETLİ KADINBUDU KÖFTE TARİFİ

    Malzemeler
    600 g köftelik kıyma(az yağlı)
    1 adet iri kuru soğan
    1 yumurta

    1 kahve fincanı pirinç
    1 çay kaşığı kimyon
    1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber
    1 tatlı kaşığı tuz
    Hazırlanışta;

    1/2 (yarım) çay bardağı galeta unu
    1/2 (yarım) çay bardağı buğday unu
    1 yumurta
    Kızartmak için;

    2-3 su bardağı sıvı yağ (ayçiçek)

        Yapılışı:

        Kıymanızı ikiye bölün.Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun.
        Kıymanızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin.
        1 dk kadar kavurup kıymanızı soğumaya bırakın.
        Diğer yandan pirincinizi haşlayın(çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).
        Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.
        Yumurtayı ve baharatları ekleyin.
        Köfte harcınızı yoğurun.
        En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.
        Kızartma aşamasında, yağınız derin kızartma tencerenize alın.

        Köftelerinize iri oval şeklini verin.
        Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya…
        Kızgın yağda kızartın.

        Püf noktaları:

        Pirinçlerinizi çok fazla haşlamamalısınız aksi halde dağılabilir. O yüzden biraz diri bırakmanız daha iyi olacaktır.
        Köfte harcınızı güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.
        Köfte harcınızın üzerini streçleyerek buzdolabına kaldırmalı ve 2 saat kadar dinlendirmelisiniz.
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        Haberler Güncel Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…
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