Kadınbudu köfte nasıl yapılır? Masterchef evde kolayca hazırlanan kadınbudu köfte tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

Yapılışı:

Kıymanızı ikiye bölün.Yanmaz tavanıza 2-3 kaşık su ve kıymayı alın, kavurun.

Kıymanızı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanlarınızı ekleyin.

1 dk kadar kavurup kıymanızı soğumaya bırakın.

Diğer yandan pirincinizi haşlayın(çok haşlamayın zira yoğurma esnasında parçalanmasın).

Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alın.

Yumurtayı ve baharatları ekleyin.

Köfte harcınızı yoğurun.

En az 2 saat kendini çekmesi ve dinlenmesi için buzdolabında bekletin.

Kızartma aşamasında, yağınız derin kızartma tencerenize alın.

Köftelerinize iri oval şeklini verin.

Köftelerinizi, önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma bulayın, ardından çırpılmış yumurtaya…

Kızgın yağda kızartın.

Püf noktaları:

Pirinçlerinizi çok fazla haşlamamalısınız aksi halde dağılabilir. O yüzden biraz diri bırakmanız daha iyi olacaktır.

Köfte harcınızı güzel bir şekilde yoğurmalı ve malzemelerin birbiri ile özleşmesini sağlamalısınız.

Köfte harcınızın üzerini streçleyerek buzdolabına kaldırmalı ve 2 saat kadar dinlendirmelisiniz.