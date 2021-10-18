Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin vurulduğu anlar ortaya çıktı!

Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
O operasyonun görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlandı.