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    • 18.10.2021 23:27
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    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin vurulduğu anlar ortaya çıktı!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. O operasyonun görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlandı. İşte o görüntüler...

    İşte kalleşlerin vurulma anı!

    Milli Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Barış Pınarı harekat bölgesinde eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

    GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
    O operasyonun görüntüleri A Haber ekranlarında yayınlandı.

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    Haberler Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 5 PKK'lı teröristin vurulduğu anlar ortaya çıktı!
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