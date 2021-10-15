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    Son dakika: İstanbul'ün yeni müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş oldu

    Son dakika haberi... Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

    İstanbul’ün yeni müftüsü Prof. Dr. Arpaguş oldu

    Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararnameye göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.

    PROF. DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
    1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğdu. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu.

    1994 yılında "Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri" adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında "Mevlânâ'nın Dîni Anlatım Metodu" isimli tez ile de doktorasını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere'de, 2010 yılında Suriye'de bulundu. 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesidir. Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir: Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik'te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü'l-Fukarâ.

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