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    • 14.10.2021 08:41
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gençlere aşı çağrısı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aktif koronavirüs vakalarının %40'ını 23 yaş altı kişilerin oluşturduğuna dikkat çekerek "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." çağrısında bulundu.

    Bakan Koca’dan gençlere flaş çağrı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu.

    Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım." ifadelerini kullandı.

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