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    • Güncel
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    • 14.10.2021 08:39
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Pazar günü akşama kadar devam edecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın batısında ise Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


    HAVA SICAKLIĞI
    Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney ve doğu yönlerden, Marmara ve Karadeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


    YURDUN BATI KESİMLERİ YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİNE GİRİYOR
    Öte yandan bugün saat 20.00'den itibaren yurdun batı kesimlerini etkisi altına alacak yağış sisteminin pazar günü akşam saat 21.00'e kadar etkili olması bekleniyor.

    İşte Meteorolojiden yapılan açıklama:

    Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.10.2021 Perşembe yurdun batı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. 14.10.2021 Perşembe günü Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    Marmara'nın Batısı ve Kıyı Ege'de Cuma günü (15.10.2021) kuvvetli olarak devam etmesi beklenen yağışların, özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

    Kuvvetli yağışların Kıyı Ege'de 16.10.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra, Marmara'nın Batısında ise 17.10.2021 Pazar akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

    Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 21°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AYDIN °C, 27°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 25°C
        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 25°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde il merkezi ve doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 20°C
        Parçalı bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            VAN °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 29°C
            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

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            İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı!
            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul ve birçok il için kuvvetli yağış uyarısı! Pazar günü akşama kadar devam edecek
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