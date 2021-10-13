YKS 2. ek tercih başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM YKS 2. ek yerleştirme ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının arkasından gözler 2. ek tercihlerine çevrildi. YKS ek tercih üniversite kayıtları 4- 7 Ekim'de alınmıştı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, "Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak." ifadelerine yer verilmişti. Yapılan son dakika açıklama sonrası YKS ek tercih tarihleri belli oldu. Peki, YKS 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak? İşte detaylar!
YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? TARİH BELLİ OLDU!
ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklama şöyle;
Değerli adaylarımız,
2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız.
Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.
Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim.
2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEKTİR?
2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.