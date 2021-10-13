Rümeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi’nin boyu kaç cm?

Guinness Dünya Rekorları Genel Yayın Yönetmeni Craig Glenday ise, "Rumeysa'yı yeniden rekorlar kitabına sokmak bir onur. Yılmayan ruhu ve kalabalığın arasından sıyrılma gururu bir ilham kaynağı" derken, Yaşayan en uzun kadın kategorisi çok sık el değiştiren bir kategori değil, bu yüzden bu haberi dünyayla paylaşmaktan heyecan duyuyorum" diye konuştu.

Gelgi'nin ailesi de kızlarının Guinness Dünya Rekorları unvanına sahip olduğu için çok mutlu olduklarını ve kızlarıyla gurur duyduklarını belirtti.