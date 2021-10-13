Rümeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında, nereli? Soruları gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Karabük'te yaşayan Rümeysa Gelgi, "dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu gelişmelerin arkasından Rümeysa Gelgi'nin hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Rümeysa Gelgi kimdir, kaç yaşında, nereli? Dünyanın en uzun kadını Rümeysa Gelgi'nin boyu kaç cm? İşte konu hakkında detaylar!
RÜMEYSA GELGİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 2014 yılında yapılan ölçüm ile dünyanın en uzun genç kadını ünvanını alan Gelgi, 2021 yılının Mayıs ayında yapılan ölçümler sonrasında geçtiğimiz günlerde tescil belgesini alarak dünyanın en uzun boylu kadını oldu.
Doğuştan dünyada 50 vaka sayısı kaydedilen ve aşırı büyümeye olan Weaver sendromu nedeniyle boyu uzayan Gelgi, günlük hayatının büyük bir bölümünü tekerlekli sandalyede geçirirken, yürüteç yardımıyla kısa süreliğine hareket edebiliyor. Tescil belgesinin teslimi sırasında konuşan Gelgi, boyunun sokakta yanından geçen kişilerin ilgisini çektiğini söylerken, çoğu kişinin ilk karşılaşmalarında kendisine kibar ve destekleyici davrandığını söyledi.
Rümeysa Gelgi, "Her dezavantaj kendin için bir avantaja dönüşebilir, bu yüzden kendini olduğun gibi kabul et, potansiyelinin farkında ol ve elinden gelenin en iyisini yap" diye konuştu. Boş zamanlarında ailesiyle dışarı çıkıp yemek yemeyi sevdiğini ifade eden Gelgi, yüzmenin rahatlamasına yardımcı olduğunu tespit ettiğini aktardı.