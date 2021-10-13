MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu: CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağı haline geldi. Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etti.
KILIÇDAROĞLU'NA: (Siyasi cinayet iddiası) Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi?
ANAYASADAN Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz?"
HDP'YE: Benim ağzımı kapatacak bir baba yiğit henüz doğmadı. YPG ve PKK'yı kınayan tek bir mesajını duymadım.
- Güncel
- 13.10.2021 Gazete
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Bildiğin varsa söyle
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Siyasi cinayetler iddianla ilgili bildiğin bir şey varsa söyle...
MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu: CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağı haline geldi. Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etti.