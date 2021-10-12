CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan akılalmaz yalan! "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etmedi"

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.



BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI

Yaptığı yalan ve iftira haberlerle milyonların tepkisini çeken CHP yandaşı Halk TV sunucusu Arslan bir skandala daha imza attı.