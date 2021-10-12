CHP yandaşı gazeteci Ayşenur Arslan'dan akılalmaz yalan! "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yemin etmedi"

Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında gazeteci Ayşenur Arslan, kimi zaman saldırgan ve iftira niteliğindeki söylemleri nedeniyle RTÜK'ten ceza alırken, kimi zaman da yaptığı gaflarla gündeme geliyor.
BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTI
Yaptığı yalan ve iftira haberlerle milyonların tepkisini çeken CHP yandaşı Halk TV sunucusu Arslan bir skandala daha imza attı.
ÖZER YEMİN ETMEDİ
2.5 aylık tatilin ardından 27. Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim'de yeniden başladı. TBMM'de yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in yemin ettiği anları takip etmeyen sözde gazeteci Arslan, "Anayasaya göre, bakanlar Meclis'te yemin ederek göreve başlarlar.
Ama, Milli Eğitim Bakanı, Ziya Selçuk gitti, yerine yardımcısı geldi, yeni Milli Eğitim Bakanı yemin bile etmedi. O tuhaf başkanlık rejimi anayasasına göre bile gereği yapılmıyor." ifadelerini kullandı.