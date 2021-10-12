Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 saatlik kabine toplantısının ardından ulusa seslendi! Son saldırılar bardağı taşırdı

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 4 saat sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası çarpıcı mesajlar verdi:

BİRİLERİ Türkiye'ye siyasi olarak yapamadıkları diz çöktürme işini, ekonomi üzerinden yapmaya çalışıyor. Gücümüzün farkındayız.

FAHİŞ artışları içeriye sınırlı bir şekilde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

SURİYE'DE polislerimize yönelik son saldırı artık bardağı taşırmıştır. Artık tahammülümüz kalmadı. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.

İÇİŞLERİ Bakanlığımıza bağlı Göç idaresini, Göç İdaresi Başkanlığına yükseltiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni ismi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı olarak değiştiriyor bünyesinde iklim değişikliği ve koordinasyon birimi kuruyoruz.

GÖÇ yönetiminde de yeni stratejileri uygulamaya alıyoruz. Sınırlarımız içinde yakaladığımız göçmen sayısı da 1 milyon 300 bini geçti. Bu yükü tek başımız üstlenmemiz mümkün değildir.

3600 EK GÖSTERGE MESAJI

Başkan Erdoğan öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını vurguladı. "Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' diyor. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için aslolan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur" açıklaması yaptı.

MESLEKİ EĞİTİM MÜJDESİ

Başkan Erdoğan, mesleki eğitim öğrencilerine de müjdeyi verdi: Son sınıflara asgari ücretin yarısı kadar ödeme yapılacak.