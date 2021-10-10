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    • 10.10.2021 13:38
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    YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu…

    Gündemde yoğun bir şekilde YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi ve sona ermesinin ardından sonuçlarla ilgili araştırmalar hız kazandı. ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı ve heyecan daha da arttı. Peki YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sınav ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    YDS ne zaman açıklanacak?

    YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDS sınavına yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler katıldı. Henüz soru ve cevaplar açıklanmasa da ÖSYM tarafından sonuç tarihi duyuruldu. İşte detaylar...

    YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te başladı. 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. YDS sınavı 180 dakika sürdü.

    ÖSYM YDS SONUÇ TARİHİNİ DUYURDU!

    YDS/2 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 2 Kasım tarihinde erişime açıklanacak.

    Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.

        YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılıyor. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanıyor ve yabancı dil standart puanları hesaplanırken bu değerler kullanılıyor.

        Bir testte, en az 1 ham puana (net) sahip olmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS sınav sonucunda en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmıyor.
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