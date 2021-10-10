YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu…

YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan YDS sınavına yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler katıldı. Henüz soru ve cevaplar açıklanmasa da ÖSYM tarafından sonuç tarihi duyuruldu. İşte detaylar...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS 2021 10 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'te başladı. 2021 YDS/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. YDS sınavı 180 dakika sürdü.
ÖSYM YDS SONUÇ TARİHİNİ DUYURDU!
YDS/2 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre sonuçlar 2 Kasım tarihinde erişime açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.