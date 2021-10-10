YDS ne zaman açıklanacak? YDS sonuçları hangi tarihte belli olacak? YDS puan hesaplama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu…

YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılıyor. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanıyor ve yabancı dil standart puanları hesaplanırken bu değerler kullanılıyor.

Bir testte, en az 1 ham puana (net) sahip olmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmıyor ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmıyor. YDS sınav sonucunda en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmıyor.